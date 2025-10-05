Juventus-Milan da Marchisio a Sheva | questi gol meravigliosi non li ricordi

Oggi è il giorno di Juventus-Milan, attraverso dei video virali vogliamo raccontarvi, da Marchisio a Gattuso, dei gol meravigliosi di questa partita che sicuramente non ricordi. Ci aiuteranno a prepararci al big match di giornata. I due club si affrontano per la sesta giornata di campionato, alla ricerca di tre punti che possono significare la testa della classifica, almeno momentanea, in solitaria. (ANSA) TvPlay.it Il video sta circolando sul web e arriva dal canale Youtube ufficiale della Juventus. Al centro ci sono tanti campioni straordinari e partiamo da uno dei più amati: Roberto Baggio. 🔗 Leggi su Tvplay.it

