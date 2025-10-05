Juventus-Milan applausi e striscione per Allegri da parte del pubblico bianconero

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pubblico della Juventus non ha dimenticato gli otto anni (2014-2019 e 2021-2024) di Massimiliano Allegri, oggi allenatore del Milan, sulla sua panchina: ecco cos'è successo nel pre-partita dell'Allianz Stadium di Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

