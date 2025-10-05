Juventus–Milan Allegri prepara la battaglia | il Diavolo verso Torino con Tomori e Giménez titolari

Il grande classico d’Italia si avvicina, e la vigilia di Juventus–Milan ha l’atmosfera densa di un duello antico, carico di attese e orgoglio. A Milanello, tra sedute tattiche e colloqui individuali, Massimiliano Allegri ha definito le ultime scelte per il big match dell’Allianz Stadium. La parola d’ordine è equilibrio, l’obiettivo è semplice: non concedere nulla e colpire nel momento giusto. Dalle ultime prove emerge un 3-5-2 ormai riconoscibile, pensato per blindare la retroguardia e far respirare la manovra. Maignan resta l’unica certezza tra i pali: sicurezza, personalità e capacità di costruire dal basso. 🔗 Leggi su Milanzone.it

