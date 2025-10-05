Juventus-Milan 0-0 | Pulisic sbaglia un rigore i rossoneri mancano l’aggancio alla vetta
Juventus e Milan hanno pareggiato 0-0 nel match dell’Allianz Stadium di Torino valido per la sesta giornata di Serie A. Le emozioni maggiori nella ripresa, quando Christian Pulisic ha sbagliato, tirandolo alto sopra la traversa, il rigore che al 53esimo sarebbe valso il vantaggio per i rossoneri, concesso dall’arbitro per un fallo di Kelly su Gimenez. Il Milan sale così a 13 punti, mancando l’aggancio in vetta alla classifica a Roma e Napoli, mentre i bianconeri salgono a quota 12 affiancando l’Inter al quarto posto. Finisce così! Nessun vincitore da #JuveMilan!? pic.twitter.comYriIYVPQ3g — Lega Serie A (@SerieA) October 5, 2025 Juventus-Milan 0-0, il tabellino. 🔗 Leggi su Lapresse.it
