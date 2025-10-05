Juventus-Milan 0-0 Pulisic sbaglia un rigore | Allegri fallisce l’aggancio a Roma e Napoli

La sesta giornata di Serie A si chiude con il pareggio per 0-0 nel big match tra Juventus e Milan all’ Allianz Stadium. Partita combattuta con poche occasioni da entrambi i lati, la migliore sicuramente per la formazione rossonera, che nella ripresa fallisce un rigore con Pulisic, che dagli undici metri calcia altissimo. La squadra di Allegri fallisce così l’aggancio a Roma e Napoli in vetta alla classifica e si ferma a quota 13 punti, mentre i bianconeri salgono in quarta posizione a parimerito con l’Inter con 12 punti. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

juventus milan 0 0Serie A: Juventus-Milan 0-0 - 0 nel posticipo della sesta giornata di serie A, lasciando Napoli e Roma da sole in testa. Lo riporta ansa.it

juventus milan 0 0PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium ... Riporta calciomercato.it

