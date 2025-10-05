Juventus-Milan 0-0 Pulisic sbaglia il rigore decisivo
(Adnkronos) – Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A con Max Allegri al ritorno allo Stadium che riceve una piccola ovazione. Gara molto tattica ed equilibrata, con la voglia di non rischiare a larghi tratti e con i rossoneri che hanno però sbagliato con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: juventus - milan
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
#Juventus-#Milan 0-0: #Pulisic sbaglia un rigore al 53'. Allo Stadium vince l’equilibrio - X Vai su X
Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter- Vai su Facebook
Juventus-Milan 0-0: Pulisic grazia Tudor, lo Stadium fischia. E Allegri sapeva... - Il big match finisce senza reti, con una grande occasione per lo statunitense buttata alle stelle: Allegri esce imbattuto nel suo ritorno a Torino ... Segnala tuttosport.com
Juventus-Milan 0-0 e poche emozioni: Pulisic sbaglia un rigore - 238401 miliano Allegri a Torino si chiude con uno 0- tg.la7.it scrive