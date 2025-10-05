Juventus-Milan 0-0 Pulisic sbaglia il rigore decisivo

Periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A con Max Allegri al ritorno allo Stadium che riceve una piccola ovazione. Gara molto tattica ed equilibrata, con la voglia di non rischiare a larghi tratti e con i rossoneri che hanno però sbagliato con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

