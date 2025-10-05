Juventus Milan 0-0 LIVE | si comincia allo Stadium
All’Allianz Stadum il match valido per la 6ª giornata di Serie A Juventus Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juventus Milan, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. JUVENTUS MILAN CRONACA E DIRETTA LIVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato
Juventus-Milan 0-0, il risultato LIVE - Luka Modric non è il giocatore più anziano a giocare per la prima volta nella sfida tra Juventus e Milan in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (40 anni, 26 giorni): questo particolare primato ...
Juve, la formazione ufficiale col Milan: Tudor se la gioca così - E per farlo dovrà battere il Milan nella sfida contro gli ex Allegri e Rabiot.