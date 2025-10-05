Juventus Milan 0-0 LIVE | Occasione fallita da Leao!

All’Allianz Stadum il match valido per la 6ª giornata di Serie A Juventus Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Juventus Milan, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20252026. JUVENTUS MILAN CRONACA E DIRETTA LIVE. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Milan 0-0 LIVE: Occasione fallita da Leao!

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juventus-Milan, cori e uno striscione per Allegri allo Stadium - X Vai su X

Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter- - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Juventus-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Juventus e Milan: Pressione e Spazi Limitati - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

Rigore sbagliato da Pulisic, Juventus-Milan ancora 0-0. Marelli: "Fatico a vedere un'infrazione" - Calcio di rigore sbagliato da Christian Pulisic al 53’ e rimane sullo 0- Secondo tuttomercatoweb.com