Juventus-Milan 0-0 le pagelle | Pulisic 5 sbaglia un rigore stecca David 4,5 Leao 4,5 spreca troppo

Ilmessaggero.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'Allianz termina 0-0 tra Juventus e Milan, una partita quasi soporifera ma che ha avuto fiammate che avrebbero potuto cambiare la narrazione. Spiccano le due occasioni sprecate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juventus-Milan 0-0, le pagelle: Pulisic (5) sbaglia un rigore, stecca David (4,5), Leao (4,5) spreca troppo

In questa notizia si parla di: juventus - milan

