Juventus-Milan 0-0 90? | Pulisic e Leao la sagra degli orrori | Serie A News

È finita Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo all'Allianz Stadium di Torino, tra i bianconeri di Igor Tudor e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Juventus-Milan 0-0 (90?): Pulisic e Leao, la sagra degli orrori | Serie A News

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juventus-Milan, cori e uno striscione per Allegri allo Stadium - X Vai su X

Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter- - facebook.com Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium ... Riporta calciomercato.it

Juventus-Milan 0-0, le pagelle rossonere: Magnan decisivo (7), Pulisic fa e disfa (5,5). Leao sprecone (5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Scrive leggo.it