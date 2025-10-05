Juventus Kalulu | Milan? Ha la fortuna di non avere le coppe Difensivamente poi …
Pierre Kalulu, difensore bianconero, ha parlato in conferenza stampa dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: juventus - kalulu
Juventus, amichevole di lusso col Borussia: Bremer titolare, ballottaggio Kelly-Kalulu
Juventus, bene Kalulu come laterale ma serve comunque un terzino
Kalulu a Monza per il Gran Premio di Formula 1 in programma oggi: c’è anche il difensore della Juventus sugli spalti
Huyu Kalulu wa Juventus si ni mjukuu wa ule cartoonist wa Nation? - X Vai su X
Onze de Juventus AC Milan - JUVENTUS XI: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Jonathan David. - AC MILAN XI: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartes Vai su Facebook
CALCIO D'INIZIO! Comincia Juventus-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:47 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it scrive
PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-MILAN 0-0: David fantozziano, tradisce anche Pulisic - Milan, posticipo della 6° giornata del campionato di Serie A: pagelle, voti e tabellino della super sfida dell'Allianz Stadium ... Lo riporta calciomercato.it