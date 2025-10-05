Juventus il problema non è Vlahovic | anche Openda e David steccano con il Milan
Lo 0-0 con il Milan complica ancora di più i piani di Tudor per la rincorsa allo scudetto. La Juventus ha un noto problema in attacco, e non si chiama Dusan Vlahovic. Il serbo, che quest’oggi è subentrato, nonostante le voci lo volessero titolare, non è riuscito ad incidere come voleva. Ma non è il solo a non aver inciso. Per anni Vlahovic è stato il bersaglio della tifoseria bianconera. Ha subito i fischi ad ogni minimo errore, portando su di se il peso di reggere da solo l’attacco bianconero. Oggi però anche David e Openda hanno steccato la partita. David, da titolare, ha sbagliato tanti palloni, non riuscendo ad incidere come accaduto nella sua precedente avventura al Lille. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
