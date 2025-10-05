Juventus i convocati di Tudor per la sfida contro il Milan | quante novità! La lista completa
Juventus, i convocati di Igor Tudor per la sfida contro il Milan del grande ex Allegri: quante novità! La lista completa Mancano poche ore al big match contro il Milan ma arriva una brutta notizia in casa Juventus: Gleison Bremer, difensore brasiliano classe 1997 e leader della retroguardia bianconera, non sarà della partita. Nella lista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: juventus - convocati
Osimhen Juventus, arriva un altro segnale che sa di partenza imminente: il suo nome non appare nella lista dei convocati per il ritiro del Napoli a Dimaro. Ultimissime
Mercato Juventus, clamorosa decisione sull’obiettivo dei bianconeri: è fuori dai convocati del suo club. Cosa può accadere adesso
Juventus Next Gen, quali sono i giovani bianconeri convocati da Tudor per il ritiro in Germania? Di chi si tratta e i dettagli per conoscerli meglio
#Juventus, #Bremer e #Thuram non convocati per #VillarrealJuventus - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Bremer e Thuram non convocati per il Villarreal in Champions #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Juve-Milan, i convocati di Tudor: grande sorpresa in difesa! - Milan, il tecnico Tudor ha diramato la lista dei convocati. Scrive juvenews.eu
Juventus-Milan, i convocati: c'è Pedro Felipe, assente Bremer - Due assenti per Massimiliano Allegri che non avrà lo squalificato Estupinan e Jashari, fermo da tempo per infortunio. Da ilbianconero.com