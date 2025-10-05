Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium | nella ripresa Pulisic sbaglia un rigore

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium. L'occasione più grande ce l'ha la squadra di Allegri che fallisce un calcio di rigore con Pulisic il quale manda alto il suo tiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: juventus - milan

juventus milan vanno oltreJuventus-Milan 0-0, le pagelle rossonere: Magnan decisivo (7), Pulisic fa e disfa (5,5). Leao sprecone (5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Si legge su leggo.it

juventus milan vanno oltreIl Milan spreca troppo, con la Juventus finisce 0-0. Quanti errori per Pulisic e Leao - Il big match della sesta giornata di Serie A delude le aspettative: Juventus e Milan sentono il peso della sfida al vertice ... Segnala ilgiornale.it

