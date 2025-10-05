Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium | nella ripresa Pulisic sbaglia un rigore

Juventus e Milan non vanno oltre lo 0-0 allo Stadium. L'occasione più grande ce l'ha la squadra di Allegri che fallisce un calcio di rigore con Pulisic il quale manda alto il suo tiro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: juventus - milan

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto

Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018

Juventus-Milan, cori e uno striscione per Allegri allo Stadium - X Vai su X

Serie A. Ora in campo Juventus-Milan: Max Allegri in panchina contro il suo passato Segui la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-sesta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inter- - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan 0-0, le pagelle rossonere: Magnan decisivo (7), Pulisic fa e disfa (5,5). Leao sprecone (5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Si legge su leggo.it

Il Milan spreca troppo, con la Juventus finisce 0-0. Quanti errori per Pulisic e Leao - Il big match della sesta giornata di Serie A delude le aspettative: Juventus e Milan sentono il peso della sfida al vertice ... Segnala ilgiornale.it