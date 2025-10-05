Juventus | Callegari critica La rosa bianconera

Bassa qualità in difesa e centrocampo Massimo Callegari, intervenuto a XXL di Sport Mediaset il 4 ottobre 2025, ha criticato la rosa della Juventus: “Il principale problema è la bassa qualità, soprattutto in difesa e a centrocampo”. Secondo il giornalista, la squadra di Igor Tudor, seconda con 11 punti dopo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Callegari critica La rosa bianconera

Callegari: "Juve bassa qualità della rosa, soprattutto in difesa e a centrocampo" - "Ottimo il lavoro di Allegri, ma in serie A ci sono Conte, Gasperini e Fabregas sta facendo molto bene. Lo riporta tuttojuve.com

Juventus, Vlahovic rischia di finire fuori rosa se rifiuterà le offerte in arrivo - La Juventus vuole un nuovo attaccante e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Jonathan David. Come scrive it.blastingnews.com