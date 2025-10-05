Juve Stabia arriva la prima sconfitta stagionale | netto 3-0 contro la Carrarese

Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale Arriva la prima sconfitta stagionale per le vespe: la squadra di Ignazio Abate soccombe per 3-0 contro la Carrarese di Antonio Calabro. Non proprio il saluto ideale in vista della sosta nazionale, che porterà al derby contro l’Avellino. Una partita segnata dall’avvio difficile dei campani e dalla progressiva crescita dei toscani, bravi a sfruttare le disattenzioni avversarie e a chiudere il match con personalità. Carrarese-Juve Stabia, la sintesi del match. per la cronaca della partita, il corrispondente Michele Bellame. Il confronto si è acceso subito: al nono minuto, un fallo di mano di Ruggero in area ha regalato ai padroni di casa un calcio di rigore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it