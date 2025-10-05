Juve Milan, Tudor si gioca tutto per provarla a vincere: ecco chi ha inserito per il finale del big match. Una mossa plateale, un all-in per provare a vincere la partita. Al 68? minuto di Juventus – Milan, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0, Igor Tudor stravolge la sua squadra con un triplo cambio che sa di rivoluzione tattica e che suscita anche un po’ di stupore. JUVE MILAN LIVE L’allenatore croato ha richiamato in panchina in un colpo solo Kenan Yildiz, Jonathan David e Francisco Conceicao. Al loro posto, ha gettato nella mischia Dusan Vlahovic, Khéphren Thuram e Lois Openda. Una scelta che ridisegna completamente la Juve per l’assalto finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Milan, Tudor si gioca tutto: triplo cambio e attacco pesante, fuori Yildiz e Conceicao!