Juve Milan, Tudor sceglie David per il big match: dopo la panchina di Champions, Vlahovic si accomoda di nuovo fuori. Le gerarchie sono cambiate. Un colpo di scena che ribalta le gerarchie e che nessuno si aspettava. Per la super sfida di questa sera contro il Milan, Igor Tudor ha fatto la sua scelta per il centro dell’attacco della Juventus e, a sorpresa, ha deciso di puntare ancora su Jonathan David. L’attaccante canadese ha vinto il ballottaggio con Dusan Vlahovic, che si accomoderà di nuovo in panchina in un big match. David Juve: le motivazioni della scelta. La decisione di Igor Tudor è forte e in controtendenza rispetto alle previsioni della vigilia, che davano il serbo in vantaggio dopo il turno di riposo in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Milan, ribaltone inaspettato in attacco: sarà lui a guidare i bianconeri stasera all’Allianz Stadium. La mossa a sorpresa di Tudor