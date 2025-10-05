Juve Milan ribaltone inaspettato in attacco | sarà lui a guidare i bianconeri stasera all’Allianz Stadium La mossa a sorpresa di Tudor

Juventusnews24.com | 5 ott 2025

Juve Milan, Tudor sceglie David per il big match: dopo la panchina di Champions, Vlahovic si accomoda di nuovo fuori. Le gerarchie sono cambiate. Un colpo di scena che ribalta le gerarchie e che nessuno si aspettava. Per la super sfida di questa sera contro il  Milan,  Igor Tudor  ha fatto la sua scelta per il centro dell’attacco della  Juventus  e, a sorpresa, ha deciso di puntare ancora su  Jonathan David. L’attaccante canadese ha vinto il ballottaggio con  Dusan Vlahovic, che si accomoderà di nuovo in panchina in un big match. David Juve: le motivazioni della scelta. La decisione di  Igor Tudor  è forte e in controtendenza rispetto alle previsioni della vigilia, che davano il serbo in vantaggio dopo il turno di riposo in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juve Milan, ribaltone inaspettato in attacco: sarà lui a guidare i bianconeri stasera all'Allianz Stadium. La mossa a sorpresa di Tudor

In questa notizia si parla di: juve - milan

