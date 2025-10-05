Juve Milan parla Tudor a DAZN | Conceicao titolare Zhegrova sta lavorando Allegri? La storia parla per lui tutti i trofei vinti

Juve Milan, le parole di Igor Tudor a DAZN: «Conceicao titolare, Zhegrova sta lavorando. Allegri? La storia parla per lui». Le dichiarazioni Tra ricordi che riaffiorano, riflessioni sul presente e una battuta per alleggerire l’attesa, Igor Tudor si è presentato ai microfoni di DAZN alla vigilia di Juve–Milan. Il tecnico bianconero ha condiviso emozioni e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Milan, parla Tudor a DAZN: «Conceicao titolare, Zhegrova sta lavorando. Allegri? La storia parla per lui, tutti i trofei vinti»

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

Stasera Juve-Milan ? bit.ly/48lqxln #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Arrigo Sacchi, l’intervista: “Mi piace Vlahovic, Allegri è intelligente. Juve-Milan uno spettacolo” - X Vai su X

Juventus-Milan: Vlahovic pronto a partire titolare, David e Openda ancora in ombra - Juventus, Tudor carica la squadra: “Pareggiare non basta, vogliamo solo vincere”, ne parla Corriere di Torino. Secondo tuttojuve.com

Tudor a DAZN: «Rispetto per il Milan ma consapevolezza nei nostri mezzi. Conceicao titolare, Zhegrova sta lavorando. Allegri? Voglio dire una cosa su di lui» - Tudor, il tecnico bianconero a DAZN a poche ore dal match: conferma Conceicao titolare, elogia l’avversario e scherza sul suo rivale in panchina Un tuffo nel passato, uno sguardo al presente e una bat ... Lo riporta juventusnews24.com