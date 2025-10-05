Juve Milan Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi e Chiara Aleati – VIDEO
Juve Milan, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Paolo Rossi e Chiara Aleati. Ecco l’analisi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo all’Allianz Stadium contro il Milan quest’oggi, nella 6ª giornata del campionato di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE MILAN L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - milan
Juve Milan finisce tra i fischi! I tifosi non apprezzano il quinto pareggio: ecco cosa è successo dopo il triplice fischio - I tifosi non apprezzano il quinto pareggio: ecco cosa è successo dopo il triplice fischio Ancora un pareggio, il quinto consecutivo. Scrive juventusnews24.com
Juventus-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A