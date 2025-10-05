Juve-Milan lo scambio è folle | così Vlahovic riabbraccia Allegri

Dusan Vlahovic può raggiungere Max Allegri al Milan nel prossimo mercato di gennaio: l’ipotesi dello scambio può accontentare tutti. I riflettori sono tutti puntati sull’Allianz Stadium per la super sfida tra Juventus e Milan. Siamo solo all’inizio della stagione ma il match che si gioca a Torino può dire già tanto: i bianconeri cercano il riscatto dopo i 4 pareggi consecutivi tra campionato e Champions mentre i rossoneri vogliono proseguire la serie di vittorie di fila – al momento quattro – che li ha portati in vetta. In più Juventus-Milan è una sfida affascinante anche per il grande ritorno di Massimiliano Allegri, oggi sulla panchina del Diavolo ma in passato protagonista di tanti successi alla guida della Vecchia Signora. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

