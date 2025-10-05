Juve Milan LIVE | iniziato il riscaldamento dei bianconeri ufficiali le scelte di Tudor

Juve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie A 202526. (Inviato all'Allianz Stadium) – Dopo un nuovo pareggio contro il Villarreal, la Juve vuole tornare a vincere contro il Milan per dare una prova di forza e rilanciarsi in campionato. Una partita non facile che vedrà anche il ritorno a Torino di due grandi ex come Allegri e Rabiot. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 20.45 Migliore in campo Juve – a fine primo tempo. Juve Milan 0-0: risultato e tabellino.

Formazioni #JuveMilan #Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor. #Milan: Maignan (C); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pu - X Vai su X

