Juve-Milan le pagelle | Conceição unica luce David spreca tutto Ancora troppi rimpianti per Tudor

Un’altra serata sospesa tra rimpianti e frustrazione per la Juventus di Igor Tudor, che anche contro il Milan raccoglie solo un punto e una pioggia di fischi. Finisce 0-0 allo Stadium, ma i voti raccontano una partita dove Conceição è l’unico capace di accendere la luce, mentre David spreca l’occasione più grande. Le pagelle bianconere. Di Gregorio 6 – Non deve compiere miracoli, ma risponde presente quando serve. Attento nel finale su Leao, dove evita guai peggiori. Gatti 6 – Alterna chiusure coraggiose a letture sbagliate. Cresce col passare dei minuti e salva un gol fatto con un intervento da difensore “vecchio stampo”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve-Milan, le pagelle: Conceição unica luce, David spreca tutto. Ancora troppi rimpianti per Tudor

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

#Conte guarderà #JuveMilan Ecco la risposta dell'allenatore - X Vai su X

? Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan 0-0, le pagelle rossonere: Magnan decisivo (7), Pulisic fa e disfa (5,5). Leao sprecone (5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- leggo.it scrive

Juventus-Milan 0-0, le pagelle bianconere: David deludente (4), Gatti ci prova (6,5). Yildiz intermittente (5,5) - Il big match della sesta giornata di Serie A tra Juventus e Milan si è concluso a reti bianche (0- Come scrive leggo.it