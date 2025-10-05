Dall’esperienza al Tolosa al legame con Cardinale e il Milan, il percorso di Comolli svela un retroscena che intreccia strategie dei due club C’è un legame sorprendente che collega Juventus e Milan, due colossi del calcio italiano, al Tolosa, club francese di Ligue 1. Il punto d’incontro è RedBird Capital Partners, il fondo guidato da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve Milan, il protagonista è Comolli: legame con Cardinale e il club rossonero, quel retroscena…