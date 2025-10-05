Juve-Milan finisce senza reti | equilibrio e rimpianti allo Stadium
La notte dello Stadium non ha un vincitore, ma racconta una sfida densa di ritmo, errori e prodezze individuali. Juventus e Milan chiudono sullo 0-0 un confronto teso e combattuto, che lascia l’amaro in bocca ad entrambe: i bianconeri di Tudor sprecano le occasioni migliori nel primo tempo, mentre i rossoneri di Massimiliano Allegri, tornato a Torino da ex, falliscono un rigore pesante con Pulisic. Primo tempo: ritmo alto e occasioni da entrambe le parti. L’avvio è tutto milanista: al 2’, Fofana conclude di poco a lato dopo una discesa di Bartesaghi, ma la Juventus risponde con McKennie e un ispirato Kalulu, protagonista di diverse sortite sulla fascia. 🔗 Leggi su Milanzone.it
