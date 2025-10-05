Juve Milan c’è anche Elkann allo Stadium per il big match di Serie A! In una serata di grandi ritorni c’è un chiaro segnale per il futuro

Juve Milan, c’è anche Elkann allo Stadium per il big match di Serie A: tutti i dettagli sulla presenza dell’AD di Exor. Una serata di grandi ritorni, di sfide scudetto, ma anche di segnali importanti per il futuro. La supersfida di questa sera tra Juventus e Milan non è solo la partita del grande ex Massimiliano Allegri, ma anche la serata in cui, in tribuna d’onore, siede l’uomo più importante della galassia bianconera: John Elkann. JUVE MILAN LIVE La sua presenza all’Allianz Stadium non è una semplice passerella. In un momento così delicato e cruciale della stagione, la presenza del numero uno di Exor è un messaggio forte e chiaro, una testimonianza di vicinanza alla squadra e, soprattutto, di pieno appoggio al nuovo corso dirigenziale che sta prendendo forma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

