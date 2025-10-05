Torino, 5 ottobre 2025 - Juventus e Milan non si fanno male. Lo 0-0 che viene fuori dal Sunday Night dell'Allianz Stadium accontenta forse un po' di più la Vecchia Signora, alla luce delle occasioni collezionate e sprecate dal Diavolo nella ripresa, a cominciare ovviamente dall'errore dal dischetto di Pulisic. "Mi aspettavo una partita del genere, contro una squadra forte. Credo che sia un pareggio giusto: abbiamo creato sia noi che loro il commento a fine match di Igor Tudor - Yildiz? Volevamo scambiare lui e Cambiaso, per permettere a Kenan di andare uno contro uno con Saelemaekers. L'ho sostituito perché l'ho visto un po' stanco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve-Milan, Allegri e Rabiot: "Ritorno emozionante". I rossoneri: "Pari che sta stretto"