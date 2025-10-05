Juve Milan 0-0 un pari che fa sorridere l’Inter | ecco com’è andata
Inter News 24 la partita che ha chiuso la 6^ giornata di Serie A. Termina a reti inviolate la sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, ultimo incontro della sesta giornata di Serie A. Lo 0-0 finale non soddisfa nessuna delle due squadre ma sorride all’ Inter di Cristian Chivu, che approfitta del pareggio per avvicinarsi ulteriormente in classifica: i nerazzurri raggiungono i bianconeri e si portano a un solo punto dai rossoneri, mentre restano in vetta Napoli e Roma, in attesa dello scontro diretto tra i nerazzurri e i giallorossi dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com
