Inter News 24 la partita che ha chiuso la 6^ giornata di Serie A. Termina a reti inviolate la sfida tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium, ultimo incontro della sesta giornata di Serie A. Lo 0-0 finale non soddisfa nessuna delle due squadre ma sorride all’ Inter di Cristian Chivu, che approfitta del pareggio per avvicinarsi ulteriormente in classifica: i nerazzurri raggiungono i bianconeri e si portano a un solo punto dai rossoneri, mentre restano in vetta Napoli e Roma, in attesa dello scontro diretto tra i nerazzurri e i giallorossi dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Juve Milan 0-0, un pari che fa sorridere l’Inter: ecco com’è andata