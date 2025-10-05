Juve Milan 0-0 LIVE | Leao da due passi spedisce fuori

di Andrea Bargione Juve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie A 202526. (Inviato all'Allianz Stadium) – Dopo un nuovo pareggio contro il Villarreal, la Juve vuole tornare a vincere contro il Milan per dare una prova di forza e rilanciarsi in campionato. Una partita non facile che vedrà anche il ritorno a Torino di due grandi ex come Allegri e Rabiot. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan 0-0: sintesi e moviola. Inizia il match! 2? RITMI ALTI – Subito ritmi altissimi in campo, con il pallone che gira soprattutto a metà campo.

In questa notizia si parla di: juve - milan

LIVE Juventus-Milan 0-0 Serie A 2025/2026: Juventus e Milan: Pressione e Spazi Limitati - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Rigore sbagliato da Pulisic, Juventus-Milan ancora 0-0. Marelli: "Fatico a vedere un'infrazione" - Calcio di rigore sbagliato da Christian Pulisic al 53' e rimane sullo 0-