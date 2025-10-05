Juve Milan 0-0 LIVE | grande intervento di Cambiaso in area!

di Andrea Bargione Juve Milan LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Serie A 202526. (Inviato all’Allianz Stadium) – Dopo un nuovo pareggio contro il Villarreal, la Juve vuole tornare a vincere contro il Milan per dare una prova di forza e rilanciarsi in campionato. Una partita non facile che vedrà anche il ritorno a Torino di due grandi ex come Allegri e Rabiot. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan 0-0: sintesi e moviola. Inizia il match! 2? RITMI ALTI – Subito ritmi altissimi in campo, con il pallone che gira soprattutto a metà campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan 0-0 LIVE: grande intervento di Cambiaso in area!

In questa notizia si parla di: juve - milan

Todaro sorride: “Allegri-Milan? I miei annoiati da Max alla Juve…”

Vieni al Milan, irrompe Allegri: dispetto alla Juve

Ultimissime Juve LIVE: Tudor parla in conferenza stampa, tutte le novità sulla formazione anti Milan

Formazioni #JuveMilan #Juventus: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor. #Milan: Maignan (C); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pu - X Vai su X

? Juve-Milan, diretta: formazioni e risultato in tempo reale, Allegri e Rabiot sfidano il loro passato - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Milan 0-0 - E' cominciata all'Allianz - Juventus e Milan fanno il loro ingresso in campo, risuona l'inno ufficiale della Serie A che, come ... Da tuttojuve.com

Juventus-Milan (0-0): a breve il fischio d'inizio del match - Tra poco il Milan scenderà in campo contro la Juventus in un grande classico del calcio italiano per ... Scrive milannews.it