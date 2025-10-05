Juve-Milan 0-0 fischi allo Stadium | Pulisic sbaglia il rigore Maignan salva i rossoneri
Il grande classico tra Juventus e Milan si chiude senza vincitori e senza gol. All’ Allianz Stadium finisce 0-0 un match carico di tensione e intensità, ma povero di precisione sotto porta. La squadra di Igor Tudor crea di più, ma trova davanti un Maignan in serata di grazia. I rossoneri di Massimiliano Allegri, tornato da ex a Torino insieme a Rabiot, falliscono l’occasione più grande: il rigore sbagliato da Pulisic a inizio ripresa. Fischi dal pubblico bianconero al termine di una gara che lascia entrambe le formazioni a corto di certezze. Primo tempo: equilibrio e rimpianti da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
