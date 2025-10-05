Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, dopo il passo falso con il Villarreal in Youth League, affronta il Lecce al JTC di Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità nel campionato Primavera dopo la vittoria del turno scorso con l’Inter. Juve Lecce Primavera 3-3: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! 5? Fase di studio – Ritmi fin qui piuttosto bassi a Vinovo, con le due squadre che si stanno studiando accuratamente 11? Occasione Milojevic – L’attaccante del Lecce penetra in area di rigore sfruttando anche un’indecisione di Rizzo 17? Ci prova Mazur – Potenzialmente una grande occasione per la Juve: cross di Djahl, Mazur lasciato solo in area impatta ma non trova l’angolo giusto 21? Conclusione Merola – Il bianconeri prova a calciare verso la porta, tentativo murato 28? Tiro Gorter – Conclusione debole e parecchio imprecisa quella del numero 20 del Lecce, palla che si spegne sul fondo 34? GOL DI RIZZO – Inserimento in area di rigore perfetto, la Juve la sblocca a una decina di minuti dall’intervallo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce Primavera 3-3: i bianconeri buttano due punti, una rimonta subita che è difficile da accettare