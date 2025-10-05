Juve Lecce Primavera 0-0 LIVE | si parte a Vinovo!
Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera, dopo il passo falso con il Villarreal in Youth League, affronta il Lecce al JTC di Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità nel campionato Primavera dopo la vittoria del turno scorso con l’Inter. Juve Lecce Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida di Vinovo! Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Lecce Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juventus: Nava; Bamballi, Bassino, Rizzo, Grelaud; Boufandar, Mazur; Djahl, Merola, Elimoghale; Lopez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: juve - lecce
Calciomercato Juve: il Lecce posa lo sguardo in casa bianconera, vuole portare questo giovane in giallorosso! Svelata la situazione
Hjulmand Juve, Sticchi Damiani (suo presidente al Lecce): «Ecco perché lo abbiamo ceduto allo Sporting. Ora potrebbe tornare in Serie A ma…»
Krstovic Juve: una big italiana fa sul serio per l’attaccante del Lecce, lo ha inserito nella sua lista degli obiettivi! L’indiscrezione relativa al suo futuro
Il Napoli si scontra con lo Sporting di Hjulmand, ex Lecce e a lungo inseguito dalla Juve Pronostico? - facebook.com Vai su Facebook
Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera, dopo il passo falso con il Villarreal in Youth ... Scrive juventusnews24.com
Juventus Next Gen-Ravenna e Juve Primavera-Lecce, diretta: formazioni e risultato in tempo reale - I ragazzi di Brambilla affrontano il Ravenna in casa, la squadra allenata da Padoin ospita il Lecce in campionato ... Secondo tuttosport.com