Il francese Joris Delbove ha vinto il Tour de Langkawi, evento ciclistico di livello Pro che ha previsto otto tappe in Malesia. Il tradizionale appuntamento in terra asiatica, giunto alla 29ma edizione, ha visto il successo finale dell’alfiere del Team TotalEnergies, che ha fatto la differenza con l’affermazione nella quinta frazione. Il 25enne, al suo terzo sigillo da professionista (a febbraio aveva alzato le braccia al cielo in una tappa del Tour du Ruanda), ha prevalso con tre secondi di margine nei confronti del norvegese Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e sei secondi sullo svizzero Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joris Delbove vince il Tour de Langkawi, ultima stoccata di Gate. Malucelli porta a casa tre tappe