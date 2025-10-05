C’è un motivo se ogni stagione il trench torna nei nostri come fosse una nuova tendenza. Non lo è — è un classico, ma il 2025 lo ha riportato al centro del guardaroba con un tocco cool-girl che fa molto French energy. Il trench è cappotto più versatile (e chic) dell’autunno 2025. Durante la Paris Fashion Week, Jennifer Lawrence e Kendall Jenner sono state avvistate per le strade della capitale francese con versioni oversize e fluide del trench coat: linee morbide, cintura in vita, palette neutra e quell’aria noncurante che solo le parigine (e le star di Hollywood) sanno rendere effortless. Katie Holmes, dal canto suo, lo indossa da anni come se fosse una seconda pelle — il suo modo discreto e disinvolto di dire “less is more”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jennifer Lawrence e Kendall Jenner portano in trend il trench francese