Jennifer Holland di Peacemaker parla del suo personaggio Harcourt
Dopo essere stata licenziata dall’ARGUS, Emilia Harcourt (Jennifer Holland) è frustrata da un mondo che l’ha abbandonata, anche dopo aver contribuito a salvare l’umanità dall’essere conquistata da alieni simili a farfalle. Mentre la prima stagione anticipava la crescente attrazione tra Harcourt e Christ Smith (John Cena), la seconda stagione di Peacemaker ruota attorno alle conseguenze tra i due e a come queste abbiano influenzato le persone che li circondano. Quando Chris scopre un dispositivo che gli permette di teletrasportarsi in una dimensione diversa, si ritrova ad innamorarsi di un’altra versione di Harcourt all’interno di una realtà alternativa, Terra X, dove è molto rispettato come un eroe americano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
