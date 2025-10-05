Javier Martinez vuole sposare Helena Prestes | Le ho perdonato gli incontri con l'ex Voglio creare una famiglia

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo oggi hanno parlato della loro relazione che prosegue a gonfie vele dopo aver superato un momento difficile, segnato dagli incontri tra la Prestes e il suo ex Carlo Motta. L'argentino ha raccontato di averla perdonata e ora sogna di sposarla: "La proposta arriverà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Helena Prestes e Javier Martinez aspettano un figlio?/ Arriva il grande annuncio sul futuro a Verissimo - Per il popolo del web non ci sono dubbi sul fatto che Helena Prestes e Javier Martinez possano annunciare una gravidanza da parte della modella brasiliana, i due infatti non hanno mai nascosto la loro ... Si legge su ilsussidiario.net