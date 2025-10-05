Javier Martinez vuole sposare Helena Prestes | Le ho perdonato gli incontri con l'ex Voglio creare una famiglia

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Helena Prestes e Javier Martinez ospiti di Verissimo oggi hanno parlato della loro relazione che prosegue a gonfie vele dopo aver superato un momento difficile, segnato dagli incontri tra la Prestes e il suo ex Carlo Motta. L'argentino ha raccontato di averla perdonata e ora sogna di sposarla: "La proposta arriverà". 🔗 Leggi su Fanpage.it

