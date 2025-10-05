Jasmine Paolini in lotta per le WTA Finals | sarà duello con Rybakina? La classifica le qualificate gli ultimi tornei

Le statunitensi Amanda Anisimova e Madison Keys si sono ufficialmente qualificate alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto tenniste del panorama internazionale. A comunicarlo è stata la stessa WTA, che ha annunciato l’ammissione delle due americane, le quali affiancheranno così la bielorussa Aryna Sabalenka (prima nella Race con 9.620 punti), la polacca Iga Swiatek (seconda con 8.163) e la statunitense Coco Gauff (terza con 5.584). Anisimova occupa la quarta piazza con 5.567 punti nell’aggiornamento in tempo reale della Race, la classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti durante la stagione in corso, in attesa di disputare la finale del WTA 1000 di Pechino contro la ceca Noskova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini in lotta per le WTA Finals: sarà duello con Rybakina? La classifica, le qualificate, gli ultimi tornei

