Jannik Sinner si ritira a Shanghai | il video dei crampi impossibilitato anche a camminare
Un epilogo amaro e inaspettato. Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del ranking si è dovuto arrendere ai crampi, quando la partita era sullo score di 6-7 (3) 7-5 3-2 in favore dell’olandese Tallon Griekspoor. Un match nel quale, fin dall’inizio, si era compreso che le energie a disposizione di Jannik non fossero molte. Il poco tempo di adattamento tra l’ATP500 di Pechino e questo 1000 e le condizioni climatiche (forte tasso di umidità) hanno contribuito in maniera importante. Non è un caso che nella giornata odierna vi siano stati ben tre ritiri. 🔗 Leggi su Oasport.it
