Jannik Sinner si arrende ai crampi | il n2 si ritira zoppicando nel 3° set con Griekspoor e saluta Shanghai
Jannik Sinner è costretto ad abbandonare nel modo peggiore il Masters 1000 di Shanghai. E, per di più, in una domenica, sì, ma quella sbagliata: colpito da quelli che appaiono crampi molto forti, il numero 2 del mondo deve ritirarsi contro l’olandese Tallon Griekspoor, con il punteggio che era sul 7-6(3) 5-7 2-3 a favore proprio del ventinovenne di Haarlem. Si tratta del terzo ritiro di giornata, il sesto nel torneo, nonché l’ultimo di una serie di guai fisici in un torneo devastato dalle condizioni di umidità miste al calore non normali per Shanghai. Nei primi game Griekspoor si riesce a dar da fare soprattutto con il servizio, che gli evita un certo numero di guai soprattutto nel quinto game, quando il rovescio di Sinner gli crea problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: jannik - sinner
Jannik Sinner salta il Masters 1000 di Toronto: l’Azzurro rientra agli US Open
Chi è Laila Hasanovic, nuova fidanzata di Jannik Sinner?
Wimbledon: il nome di Jannik Sinner viene "scoperto" nell'albo d'oro dei vincitori del torneo
Quello contro Griekspoor è stato il tie-break n. 100 vinto in carriera da Jannik Sinner - X Vai su X
Buona la prima per Jannik Sinner a Shanghai. Il numero 2 del ranking Atp e campione in carica nel Masters 1000 cinese ha battuto il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, con un doppio 6-3 in un’ora e 38 minuti, qualificandosi per il terzo turno co - facebook.com Vai su Facebook
Sinner si arrende ai crampi: fuori al terzo turno a Shanghai - 2 per l'olandese, Jannik ha alzato bandiera bianca ... Lo riporta gazzetta.it
Sinner eliminato nel Masters 1000 di Shanghai: l’azzurro si ritira e cede a Griekspoor ed ai crampi - Una sfida molto dura nel Masters 1000 di Shanghai per Jannik Sinner con Griekspoor che è come sempre molto ostico. Riporta tennisitaliano.it