Jannik Sinner si arrende ai crampi | il n2 si ritira zoppicando nel 3° set con Griekspoor e saluta Shanghai

Jannik Sinner è costretto ad abbandonare nel modo peggiore il Masters 1000 di Shanghai. E, per di più, in una domenica, sì, ma quella sbagliata: colpito da quelli che appaiono crampi molto forti, il numero 2 del mondo deve ritirarsi contro l’olandese Tallon Griekspoor, con il punteggio che era sul 7-6(3) 5-7 2-3 a favore proprio del ventinovenne di Haarlem. Si tratta del terzo ritiro di giornata, il sesto nel torneo, nonché l’ultimo di una serie di guai fisici in un torneo devastato dalle condizioni di umidità miste al calore non normali per Shanghai. Nei primi game Griekspoor si riesce a dar da fare soprattutto con il servizio, che gli evita un certo numero di guai soprattutto nel quinto game, quando il rovescio di Sinner gli crea problemi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner si arrende ai crampi: il n.2 si ritira zoppicando nel 3° set con Griekspoor e saluta Shanghai