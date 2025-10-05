Jannik Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi risentiti nel corso del quarto game del terzo set. Il numero 2 del mondo aveva vinto il primo parziale al tie-break e nel secondo parziale si era issato sul 4-3 e 40-0, ma non è riuscito a concretizzare tre palle break e da quel momento in avanti ha sofferto contro l’olandese Tallon Griekspoor, fino a incappare in un problema fisico. Il dolore era troppo intenso e il fuoriclasse altoatesino è stato costretto a ritirarsi dal torneo in corso di svolgimento sul cemento della metropoli cinese, dove si era presentato dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner, sfuma la chance di tornare n. 1 del mondo a ottobre: il distacco da Alcaraz e gli scenari