Jannik Sinner addio per ora al n1 | distacco ampio da Alcaraz appuntamento al 2026?

Jannik Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai a causa dei crampi risentiti nel corso del quarto game del terzo set. Il numero 2 del mondo aveva vinto il primo parziale al tie-break e nel secondo parziale si era issato sul 4-3 e 40-0, ma non è riuscito a concretizzare tre palle break e da quel momento in avanti ha sofferto contro l’olandese Tallon Griekspoor, fino a incappare in un problema fisico. Il dolore era troppo intenso e il fuoriclasse altoatesino è stato costretto a ritirarsi dal torneo in corso di svolgimento sul cemento della metropoli cinese, dove si era presentato dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto dodici mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jannik non si reggeva in piedi Sul 2 a 2 nel terzo set Sinner ha iniziato a sentire dolore a una gamba e ha iniziato a zoppicare in modo evidente #Sinner #Shanghai #ATP - X Vai su X
Buona la prima per Jannik Sinner a Shanghai. Il numero 2 del ranking Atp e campione in carica nel Masters 1000 cinese ha battuto il tedesco Daniel Altmaier, numero 49 del mondo, con un doppio 6-3 in un’ora e 38 minuti, qualificandosi per il terzo turno co - facebook.com Vai su Facebook
