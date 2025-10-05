Iuliano frena | Rosa dell’Inter importante e completa ma è presto per parlare di favorita allo scudetto

Inter News 24 . Il pensiero dell’ex Juve. Nel corso di una trasmissione su StileTv, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha fatto il punto sulla stagione di Serie A, soffermandosi sul livello delle squadre di vertice. L’ex calciatore ha evidenziato come il campionato stia mostrando una competitività maggiore rispetto al passato, con le big del torneo impegnate a confermare la propria supremazia, ma con margini di crescita anche per squadre di media classifica. 🔗 Leggi su Internews24.com

