Michele D'Angelo, docente di biologia all'università dell'Aquila, è in cella dall'8 agosto dopo l'incidente stradale a “Qafa e Kosovicës” costato la vita a un giovane locale. Gli inquirenti sono intenzionati a trattenerlo dietro le sbarre fino alla conclusione delle indagini, ossia tre mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Italiano detenuto in Albania per un incidente stradale