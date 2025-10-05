Italiano detenuto in Albania per un incidente stradale
Michele D'Angelo, docente di biologia all'università dell'Aquila, è in cella dall'8 agosto dopo l'incidente stradale a “Qafa e Kosovicës” costato la vita a un giovane locale. Gli inquirenti sono intenzionati a trattenerlo dietro le sbarre fino alla conclusione delle indagini, ossia tre mesi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Alligator Alcatraz, l'italiano detenuto Gaetano Mirabella Costa: «Siamo in 32 in una gabbia, fateci uscire da questo incubo»
L’italiano detenuto ad Alligator Alcatraz: “In 32 in gabbia”. La madre: “Con catene a mani e piedi in udienza”
Il cooperante italiano è detenuto da quasi un anno in Venezuela - facebook.com Vai su Facebook
Alberto Trentini libero. Da 300 giorni un cooperante italiano è detenuto in Venezuela senza accuse né processo. Ha sentito la famiglia solo due volte. La telefonata di ieri tra il ministro Italiano e quello venezuelano è un buon passo. Libero ora. - X Vai su X
La vicenda di Michele D’Angelo, il professore universitario italiano detenuto in Albania da più di un mese per un incidente stradale - La vicenda di Michele D'Angelo, il professore universitario italiano detenuto in Albania da più di un mese per un incidente stradale ... Riporta blitzquotidiano.it
Prof italiano detenuto in Albania, la compagna: “È molto provato, Meloni si attivi per riportarlo in Italia” - Michele D'Angelo, professore di Biologia dell'Università dell'Aquila, è detenuto da quasi due mesi nel carcere albanese di Fier dopo un incidente stradale ... Si legge su fanpage.it