Italia sesta nel Motocross delle Nazioni 2025 Il bis dell’Australia grazie ai fratelli Lawrence

Andata in archivio l’edizione 2025 del Motocross delle Nazioni. Sullo sterrato dell’ Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), la competizione tra Paesi che ha messo a confronto i migliori rappresentati delle due-ruote del cross ha sorriso all’Australia, esattamente come nel 2024. Back-to-back per la formazione aussie e condottieri i fratelli Jett e Hunter Lawrence. Nella terza manche che ha visto le classi MXGP e Open, Hunter Lawrence su Honda ha fatto la voce grossa, interpretando come nessun altro le condizioni particolari del tracciato, visti i profondi canali formatisi. L’australiano si è imposto con 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

