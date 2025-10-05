Andata in archivio l’edizione 2025 del Motocross delle Nazioni. Sullo sterrato dell’ Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), la competizione tra Paesi che ha messo a confronto i migliori rappresentati delle due-ruote del cross ha sorriso all’Australia, esattamente come nel 2024. Back-to-back per la formazione aussie e condottieri i fratelli Jett e Hunter Lawrence. Nella terza manche che ha visto le classi MXGP e Open, Hunter Lawrence su Honda ha fatto la voce grossa, interpretando come nessun altro le condizioni particolari del tracciato, visti i profondi canali formatisi. L’australiano si è imposto con 5. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia sesta nel Motocross delle Nazioni 2025. Il bis dell’Australia grazie ai fratelli Lawrence