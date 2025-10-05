Italia scossa nella notte | sciame sismico infinito

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 00:50 con epicentro nella zona della Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in diverse aree dell’area flegrea e della città di Napoli, ma al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Lo sciame sismico. Secondo quanto comunicato dall’ Osservatorio Vesuviano, si è concluso lo sciame sismico iniziato ieri sera alle 19:59 del 4 ottobre, composto da 13 eventi sismici con magnitudo pari o superiore a 0.0, di cui 12 localizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, scossa nella notte: sciame sismico infinito

In questa notizia si parla di: italia - scossa

Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura

Terremoto in Italia, forte scossa scuote la città

Terremoto in Italia, violenta scossa avvertita in molte zone

IL MASSACRO DEL CIRCEO Il 30 settembre 1975, l’Italia fu scossa da uno degli episodi più brutali della sua storia, il massacro del Circeo, due ragazze, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, furono attirate con l’inganno in una villa a San Felice Circeo da tre - facebook.com Vai su Facebook

? Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 avvertita in centro Italia. Epicentro a Massa Martana (PG), ipocentro a 8 km di profondità. - X Vai su X

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.3 nella notte e sciame sismico con 13 scosse - L'Osservatorio Vesuviano, emanazione territoriale di Ingv, ha anche rilevato uno sciame sismico composto da 13 scosse: iniziato poco prima delle 20 di ieri, 4 ottobre, con un terremoto di magnitudo ... Si legge su msn.com

Italia, doppia scossa di terremoto in pochi minuti: si teme il peggio (1 / 2) - Un nuovo sciame sismico sta interessando l’area dei Campi Flegrei dalla giornata di ieri, 2 ottobre, e si è protratto per tutta la notte, con ulteriori scosse avvertite anche nelle prime ore di oggi. Segnala donna.fidelityhouse.eu