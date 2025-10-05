Italia scossa nella notte | sciame sismico infinito

Thesocialpost.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 00:50 con epicentro nella zona della Solfatara di Pozzuoli, in provincia di Napoli, a una profondità di circa 2,4 chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in diverse aree dell’area flegrea e della città di Napoli, ma al momento non si segnalano danni a persone o edifici. Lo sciame sismico. Secondo quanto comunicato dall’ Osservatorio Vesuviano, si è concluso lo sciame sismico iniziato ieri sera alle 19:59 del 4 ottobre, composto da 13 eventi sismici con magnitudo pari o superiore a 0.0, di cui 12 localizzati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

italia scossa nella notte sciame sismico infinito

© Thesocialpost.it - Italia, scossa nella notte: sciame sismico infinito

In questa notizia si parla di: italia - scossa

Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta paura

Terremoto in Italia, forte scossa scuote la città

Terremoto in Italia, violenta scossa avvertita in molte zone

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.3 nella notte e sciame sismico con 13 scosse - L'Osservatorio Vesuviano, emanazione territoriale di Ingv, ha anche rilevato uno sciame sismico composto da 13 scosse: iniziato poco prima delle 20 di ieri, 4 ottobre, con un terremoto di magnitudo ... Si legge su msn.com

italia scossa notte sciameItalia, doppia scossa di terremoto in pochi minuti: si teme il peggio (1 / 2) - Un nuovo sciame sismico sta interessando l’area dei Campi Flegrei dalla giornata di ieri, 2 ottobre, e si è protratto per tutta la notte, con ulteriori scosse avvertite anche nelle prime ore di oggi. Segnala donna.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Italia Scossa Notte Sciame