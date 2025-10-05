Italia sconfitta indolore con l' Argentina | siamo agli ottavi Ma è polemica per un gol annullato

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Valparaíso gli azzurri perdono 1-0 ma chiudono secondi nel girone D e passano il turno. Nunziata sulla rete annullata a Riccio: "Mi piacerebbe capire il metro di giudizio". Fuori il Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

