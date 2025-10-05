Italia sconfitta indolore con l' Argentina | siamo agli ottavi Ma è polemica per un gol annullato
A Valparaíso gli azzurri perdono 1-0 ma chiudono secondi nel girone D e passano il turno. Nunziata sulla rete annullata a Riccio: "Mi piacerebbe capire il metro di giudizio". Fuori il Brasile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria
Pallanuoto femminile, secca sconfitta per l’Italia con l’Australia. Il Setterosa passerà dai playoff
LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia vittoriosa nella pallavolo maschile, doppia sconfitta nel basket 3×3
Simone Vagnozzi: "La sconfitta di Jannik Sinner agli US Open non è così sorprendente". Il coach italiano torna sulla finale persa a New York https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Jannik_Sinner/102195/simone-vagnozzi-la-sconfitta-di-jannik-sinner-agli-us- - X Vai su X
ULTIME NOTIZIE DAL TARANTO CALCIO: RICERCA DI UNO SPEAKER E RECLAMO PER LA SCONFITTA A TAVOLINO IN COPPA ITALIA Il Taranto Calcio è al centro di alcune importanti novità che stanno animando l’ambiente rossoblu. In primo luogo, la s - facebook.com Vai su Facebook
