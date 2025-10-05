Italia quinta dopo gara-2 nel Motocross delle Nazioni 2025 Australia al comando
Calato il sipario su gara-2 del Motocross delle Nazioni 2025. La gara tra Paesi sullo sterrato dell’ Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana), ha visto i campioni in carica dell’Australia fare la voce grossa. Nella manche riservata alle classi MX2 e Open è stato Hunter Lawrence a fare la differenza. Il pilota della Honda si è imposto con 9.479 di margine sul giapponese Jo Shimoda (Honda) e 14.927 sullo sloveno Jan Pancar (KTM). La top-5 è stata completata dal belga Liam Everts (Husqvarna) a 16.474 e dal francese Maxime Renaux (Yamaha) a 20.396. Considerando il 13° posto di Kyle Webster (Honda) la formazione australiana si è portata in vetta alla graduatoria, precedendo gli USA, che con RJ Hampshire e Justin Cooper hanno concluso gara-2 in settima e decima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
