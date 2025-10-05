Italia nona in gara-1 del Motocross delle Nazioni 2025 | USA e Francia al comando a Crawfordsville

Signore e signori ha preso il via lo show del Motocross delle Nazioni. L’edizione 2025 della gara tra Paesi sullo sterrato ha iniziato il suo darsi all’ Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana). Un tracciato molto tecnico, ben conosciuto da chi gareggia nella massima categoria americana. Un terreno duro e soggetto a modificarsi col passaggio dei centauri, creando solchi di non poco conto, specie nella zona del bosco. In gara-1, con le classi MXGP ed MX2 a competere, l’australiano Jett Lawrence, in rappresentanza della squadra campione, ha battuto un colpo in sella alla Honda, precedendo il belga Lucas Coenen (KTM) di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia nona in gara-1 del Motocross delle Nazioni 2025: USA e Francia al comando a Crawfordsville

In questa notizia si parla di: italia - nona

Volley, Italia scatenata con la Slovenia: nona sinfonia in Nations League. Rychlicki top scorer, Anzani a suon di muri

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia nona con 8 podi

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia nona con 8 podi

Oltre 100 eventi in tutta Italia animeranno la nona edizione di Urban Nature, dedicata alla biodiversità urbana e al suo ruolo per la salute, la qualità della vita e la resilienza delle città nella crisi climatica. https://abruzzosera.it/ambiente/dal-3-al-5-ottobre-torna-u - facebook.com Vai su Facebook

La qualità della pasta italiana non è dumping. Abbiamo contestato con l’Ambasciata a Washington e insieme ai pastai italiani le scelte del Dipartimento del Commercio che penalizzano il prodotto italiano. Alla Farnesina la task force dazi sta già lavorando per - X Vai su X

Sprint a Imola, gara 1 - Sono Rocco Mazzola, in coppia con Fabio Rauer (Audi R8 LMS), e Lorenzo Pegoraro, in equipaggio con Filippo Croccolino (Ferrari 296 Challenge), i vincitori delle prime due gare che hanno aperto ... Secondo italiaracing.net

Diretta Formula 1/ Streaming gara live video tv GP Italia 2025 Monza: strepitoso Verstappen! (7 settembre) - Diretta Formula 1 streaming gara GP Italia 2025 Monza live video tv: orario, cronaca, podio e vincitore in casa nostra (oggi domenica 7 settembre) È terminata la diretta Formula 1 del Gran Premio ... Riporta ilsussidiario.net