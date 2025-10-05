Italia lite condominiale finisce in tragedia | ucciso proprio lui

Una notte di violenza nel cuore di Modena, conclusa nel sangue. Un uomo di 46 anni, di origine tunisina, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. È sospettato di aver ucciso il connazionale Chaouki Mansouri, al termine di una furiosa lite scoppiata nell’abitazione che i due condividevano da alcuni mesi in centro città. Secondo una prima ricostruzione, tra i due coinquilini sarebbe esplosa una discussione violenta, degenerata in pochi istanti. Il presunto aggressore avrebbe afferrato un coltello, colpendo ripetutamente l’altro uomo. Ferito, Mansouri è riuscito a uscire di casa e a cercare aiuto, ma il 46enne lo avrebbe inseguito fino a via Muratori, all’angolo con via Trento e Trieste, dove l’avrebbe raggiunto sferrando altri fendenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

